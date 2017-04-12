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ESA, 'Rusya ile işbirliği içindeyiz'

ABD’nin Colorado eyaletinde düzenlenen 33. Uzay Sempozyumu'nda konuşan Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Genel Direktörü Johann-Dietrich Wörner, ​Rusya ile ‘yoğun ve pozitif’ bir işbirliği içinde olduklarını söyledi.

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Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Genel Direktörü Johann-Dietrich Wörner, Rusya ile işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu açıkladı.

​ABD’nin Colorado eyaletinde düzenlenen 33. Uzay Sempozyumu'nda konuşan Wörner, “Her türlü işbirliğine hazırız ve açığız” ifadelerini kullandı.

Yapılacak işbirliği alanlarının tarafların çıkarlarına uygun olması gerektiğini vurgulayan Wörner, “Rus meslektaşlarımızla ‘Luna 27’ projesi gibi çeşitli alanlarda işbirliği yapıyoruz. Rusya’daki Plesetsk uzay üssünden bir Avrupa uydusu daha fırlatılacak” diye konuştu.

​Rusya ile işbirliğini ‘yoğun ve pozitif’ olarak tanımlayan Wörner, bu yıl Rusya’yı ziyaret etmeyi ve orada gelecekle ilgili projeleri daha aktif görüşeceğini sözlerine ekledi.

Avrupa Birliği (AB) ile Rusya şu anda Mars’ta hayat aramayı amaçlayan ЕxoМars projesinin üzerinde çalışıyor.

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