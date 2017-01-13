Eski Korgeneral Yevgeniy Bujinskiy'den önemli açıklama
Eski Rusya Savunma Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar Dairesi Başkanı Korgeneral Yevgeniy Bujinskiy, Moskova ile Ankara arasında Suriye’deki operasyonlar sırasında uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla varılan mutabakatın, Washington ile imzalanan mutabakattan daha etkili olacağını söyledi.
Rusya ile Türkiye arasında Suriye’deki operasyonlar sırasında uçuş güvenliğinin sağlanması ve istenmeyen olayların önüne geçilmesi için mutabakat muhtırası imzalandı.
Konuyu Sputnik’e değerlendiren Bujinskiy, “Geçen yıl böyle bir mutabakata ABD ile de varmıştık, ancak bu mutabakat her zaman uygulanmadı. Türkiye ile varılan mutabakatta gerektiği gibi çalışılması şansı daha fazla, zira Türklerle ilişkilerimiz, ABD’lilerle olduğundan daha doğru ilerliyor” yorumunda bulundu.
Bujinskiy, söz konusu muhtıraların hiçbir siyasi baskı oluşturmadığını ve salt askeri belgeler olduğuna da dikkat çekti.
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