Esteban Santiago ölüm cezası istemiyle yargılanacak

Santiago’nun geçtiğimiz kasım ayında güvenlik birimlerine saldırı planladığını söylediği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre saldırganın el konulan ruhsatlı silahı, akli dengesinin yerinde olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz ay kendisine teslim edildi.



Porto Riko’da yaşayan saldırganın erkek kardeşi Bryan Santiago, psikolojik sorunları bilinmesine rağmen kardeşine yardım elinin uzatılmadığını, dolayısıyla da saldırının önlenmediğini ifade etti.



Santiago, “Saldırıdan önce biliyorlardı. Bir gecede ansızın bu suçu işleyecek biri diyemezler. Aklından geçenleri daha önceden bildikleri için kızgınız” diye konuştu.



Santiago ayrıca kardeşinin IŞİD örgütüyle bağlantısının olmadığını şöyle savundu: “İnternette radikalleşti gibi söylentiler dolaşıyor. Şunu açıkça vurgulamak istiyorum; O bir Müslüman değildi, hiç bir zaman da olmadı. O hiç bir zaman radikalleşmedi. Hiç bir zaman İslamcı hareketlere katılmadı.”



Florida eyaletinde cuma günü yerel saatle 13:00’da meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetmiş sekiz kişi de yaralanmıştı. Saldırgan olay yerine polise teslim olmuştu.