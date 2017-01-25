Etihad’ın CEO’su James Hogan görevini bırakıyor

Hogan ile birlikte şirketin mali işlerden sorumlu tepe yöneticisi (CFO) James Rigney’in de görevini bırakacağı, ikilinin bir yatırım şirketine transfer olacakları belirtiliyor.



Etihad Aviation Group Başkanı Mubarak Fadhel Al Mazrouei, 10 yılda 22 uçaklık filoyu 120 uçağa ve yıllık 120 milyon müşteriye çıkaran, ayrıca 7 ayrı şirketin mali ortağı yapan Hogan’a teşekkür borçlu olduklarını söyledi.



Ancak Etihad yönetiminin son yıllardaki Air Berlin, Alitalia gibi zor günler yaşayan ve kurtarılmaları için çeşitli girişimlerde bulunulan şirket oraklıklarından memnun olmadığı belirtiliyor.



Air Berlin’in kurtarılması için geçtiğimiz haftalarda TUI ile Niki adlı bir tatil uçuşları için yeni bir şirket kurmak üzere anlaşma yapılmış, yine Air Berlin için Lufthansa ile uçak kiralama anlaşması imzalanmıştı.



Etihad yönetimi, mevcut ortaklıklarına devam edilse bile stratejilerini gözden geçireceklerini açıkladı.