Eurowings kış sezonu Köln'den Rijeka'ya uçacak
Eurowings 2017/2018 kış sezonu için uçuş takvimini genişletmeye devam ediyor, havayolu şirketi ilk kez kış sezonunda da Köln-Rijeka arasında seferler düzenlemeye başlayacak.
Uçuşlar, Kasım ayı itibariyle Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü Airbus A319 model uçaklarla gerçekleşecek.
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