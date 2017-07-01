Eurowings, Singapore Airlines ile Codeshare imzaladı

22 Haziran 2017 tarihi itibariyle Düsseldorf, Münih, Zürih ve Manchester uçuşları için artık yeni tarife üzerinden rezervasyon yapılabiliyor.



Yapılan anlaşmaya göre yolcular başta Singapur olmak üzere tüm Asya kıtasına Eurowings ve Star Alliance üyesi Singapore Airlines ile rahatça seyahat edebilecek.



Geçtiğimiz yıl başlayan ortaklıkla Düsseldorf ve Singapur arasında yapılan uçuşlara bu yeni Codeshare anlaşmasıyla Münih, Zürih ve Manchester şehirleri eklenerek uzun menzilli destinasyonlara uçuş gerçekleştirilecek.



22 Haziran’da başlayan Codeshare anlaşması ile Düsseldorf, Münih, Zürih ve Manchester’dan olmak üzere toplamda 15 Eurowings rotasına sefer düzenlenecek.



Ödüllü havayolunun uzun menzilli uçuşlarında Eurowings ile yapılacak seyahatler tek bir bilette birleştirilecek.



Ayrıca anlaşmaya göre birçok Eurowings uçuşunda Singapore Airlines’in SQ uçuş kodu da kullanılacak ve bu sayede yolcular uzun menzilden kısa menzile veya tam tersi uçuşlarda konforlu bir şekilde uçacak.



Eurowings CEO’su Oliver Wagner “Dünyanın en gelişmiş havayollarından birinin Eurowings’i partner olarak seçmiş olmasından ve Düsseldorf, Münih, Zürih, Manchester rotalarımız üzerinden sıkı bir işbirliği yapmış olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimizin de faydasına olacak bu anlaşmada her iki şirketin de bu ortaklıktan yararlanacağına şüphem yok. Yolcularımızın Avrupa destinasyonlarına yapacakları Eurowings uçuş deneyimi ile uzun menzilli Singapore Airlines seyahat deneyimini yaşamak için dört gözle beklediğini biliyoruz” dedi.



Singapore Airlines Pazarlama ve Planlama Kıdemli Başkan Yardımcısı Tan Kai Ping, “Eurowings ile çalışmaktan ve Singapur ile Avrupa arasında ek bağlantı uçuşları kurmaktan ötürü çok memnunuz. Bu işbirliği giderek genişleyen uçuş ağımızın bir parçasıdır. Müşterilerimizin seyahat ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla fırsatlar sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.