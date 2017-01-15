Eurowings uçağında bomba paniği yaşandı
Alman Eurowings’in Salalah (Umman)-Köln seferinde uçakta bomba paniği yaşandı ve uçak acil indi.
EW117 sefer sayılı A330-200 tipi uçağın bomba ihbarı üzerine Kuveyt’e acil indiği belirtildi.
Uçakta 299 yolcunun olduğu bilgisi verilirken, yolcuların sorunsuz bir şekilde tahliye edildiği belirtildi.
İlk yapılan açıklamada uçakta herhangi bir bomba unsuruna rastlanmadığı bilgisi verildi.
Bomba ihbarının nasıl alındığına ilişkin ise henüz bir bilgi verilmedi.
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