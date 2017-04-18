Eurowings’in A320'si Ed ve Edda ile uçuyor

Göz alıcı özel kaplamaya sahip uçak, Almanya'nın en büyük eğlence parkı ile Almanya'nın önde gelen düşük maliyetli havayolu şirketi arasında yeni işbirliğini gözler önüne seriyor.



Rust şehrine sadece 2 kilometre uzaklıkta bulunan Stuttgart Havaalanı’na gerçekleştirilen uçuşlarla ziyaretçiler, Avrupa’nın her yerinden dünyanın en iyi eğlence parklarından biri olan Europa Park’a hızlıca ulaşım imkânına sahip oluyorlar.



Haziran ayında parkta hizmete girecek olan ve Avrupa’nın en büyük uçan sinema simülasyon makinesi olan Voletarium, 140 kişinin aynı anda 21 metrelik dev perdelerle, rüzgar, su ve koku gibi efektler eşliğinde Avrupa’nın manzara ve şehirlerinde gezme deneyimini yaşamasına imkan sağlayacak.



Eurowings ile Almanya’nın en büyük eğlence parkı Europa Park arasında gerçekleştirilen işbirliği kapsamında, Eurowings, parkın maskotları Ed ve Edda ile süslenen ve mavi renge boyanan A320 tipi Airbus uçağı ile tüm Avrupa’da seyahat edecek.



Bu uçak, Mart ayının ortasında Norwich’te 350 litre mavi boya kullanılarak kaplandı.



Eurowings Genel Müdürü Oliver Wagner, “Kıta genelinde, Almanya’nın en önemli eğlence parkının tanıtımını yapmaktan gurur duyuyoruz. Eurowings her yıl milyonlarca insana tatillerinde eşlik ediyor” dedi.



Eğlence parkı 2017 yaz sezonuna 1 Nisan’da başladı. 15 farklı tematik park alanı olan,100’den fazla etkinliğin gerçekleştirileceği parka bu yıl 5 milyondan fazla ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.



134 hektarlık alana kurulmuş olan park, açıldığı yıl olan 1975’ten bu yana 110 milyonu aşkın insan tarafından ziyaret edildi.



Park, Almanya başta olmak üzere İsviçre, Fransa, Rusya, İsrail ve Arap Emirlikleri’nden birçok ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.