Eurowings'ten engelsiz hizmeti

Eurowings’in internet sitesine giren kullanıcılar, başta ekran okuyucu özelliği olmak üzere, sitede sunulan diğer yeni özellikleri kullanarak site üzerinden uçuşlarla ilgili kolayca bilgi sahibi olabilecek ve bilet rezervasyonu yapabilecekler.



Lufthansa Grubu’na bağlı düşük maliyetli havayolu şirketi Eurowings hizmete sunduğu yenilenmiş web sitesiyle, Web İçeriği Erişilebilirlik İlkelerini (WCAG) 2.0 yerine getiriyor ve tüm yolcular için kolayca anlaşılabilir, yönetilebilir, kavranabilir ve güvenli bir çevrimiçi hizmet sunuyor.



Web sitesi, kullanıcıların bilgi, başlık, link, metin ve formlara kolayca ulaşabilecekleri şekilde basit ve yalın bir tasarıma sahip.



Engelleri kaldıran bu web sitesi, havayolu şirketinin sayısız yenilikçi projeleri ve dijital hizmetleri bir araya getiren "MakeMyWay" gelecek programının bir parçası olarak geliştirildi.