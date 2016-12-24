Eurwings, Air Berlin’den 33 adet uçak kiralıyor

Havayolu, kapsamlı bir wet-lease anlaşması ile Air Berlin’den 33 adet uçak kiralıyor.



Anlaşmaya, Eurowings’in mevcut Airbus filosuna mükemmel uyum sağlayacak A319 ve A320 uçaklarının yanı sıra kokpit mürettebatı, kabin personeli ve bakım sözleşmeleri de dahil.



Bu adım, Avrupa'nın en kaliteli ve uygun fiyatlı non-stop uçuş sağlayıcılarından biri olma yolunda Eurowings'in konumunu güçlendirecek.



16 Aralık 2016 tarihinde Eurowings GmbH ile Air Berlin arasında imzalanan anlaşma, altı yıl boyunca geçerli olacak ve ilk uçak 20 Şubat 2017 tarihinden önce teslim edilecek.



Bu adımla, Lufthansa Group çatısı altında operasyonlarını yürüten kaliteli ve uygun maliyetli taşıyıcı, Hamburg, Köln/Bonn, Düsseldorf, Hannover ve Stuttgart da dahil olmak üzere sekiz havalimanındaki varlığını da güçlendiriyor.



Ayrıca Eurowings, Bavyera'nın başkenti Münih'te konuşlu dört uçağı ile yeni bir merkez (hub) inşa ediyor. Buna ek olarak, Eurowings’in Viyana ve Palma de Mallorca'da konuşlu uçakları da bulunuyor.



Eurowings’ten sorumlu Lufthansa Yönetim Kurulu Üyesi Karl Ulrich Garnadt, “Bu anlaşma, yeni Eurowings’in lider pazarlardan biri olan Avrupa platformundaki gelişiminin belkemiğini oluşturmaktadır. Biz, Avrupa’daki başka hiçbir havayolunun gösteremediği hızlı bir büyüme sergilemeye devam ediyoruz. Daha da büyüyen filomuz sayesinde yüksek kalitedeki uçuşlarımızla daha fazla sayıda müşteriye makul fiyatlarla seyahat etme imkanı sağlayabileceğiz” dedi.



Yeni Air Berlin uçaklarının filoya dahil olması ile birlikte Eurowings, yaşlanan 20 adet Airbus A320 uçağını yavaş yavaş filosundan çıkarmaya başlayacak. Bu, havayolu piyasasındaki ihtiyaç fazlası kapasitenin azaltılmasına da yardımcı olacak.



Aynı zamanda, Eurowings uçuş operasyonları, Brussels Airlines’tan alınan 51 adet uçak sayesinde önemli ölçüde büyüyor. Belçikalı havayolu 2017'den itibaren Eurowings grubunun bir parçası olacak.