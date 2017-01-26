e-Vize'de rekor kýrýldý

Sýnýr kapýlarý ve hava alanlarýndaki kuyruklarý engellemek için hayata geçirilen Elektronik Vize Baþvuru Sistemi'nin (e-Vize) uygulanmaya baþlandýðý 17 Nisan 2013'ten 1 Ocak 2017'ye kadar geçen sürede yaklaþýk 16,2 milyon yabancý, 3 dakikada Türkiye vizesi aldý.



Dýþiþleri Bakanlýðý verilerine göre 17 Nisan 2013'ten 1 Ocak 2017'ye kadar geçen süre içinde 18 milyon 452 bin 733 yabancý turist e-Vize baþvurusu yaptý. Baþvurularýn 16 milyon 199 bin 968'i e-Vize'ye dönüþürken, e-Vize'ye dönüþme oraný yüzde 87,79 olarak gerçekleþti.



Yaz aylarýnda artýþ göstermekle birlikte günlük ortalama 17 bin e-Vize verildi. Söz konusu dönem içerisinde en fazla e-Vize verilen gün 46 bin 747 ile 13 Temmuz 2015 olarak kayýtlara geçti.



En fazla baþvuru Ýngiltere'den



Bu dönemde en çok vize düzenlenen ülke 4,6 milyon ile Ýngiltere olurken, Ýngiltere'yi yaklaþýk 2 milyon ile Irak, 1,8 milyon ile Hollanda ve 938 bin ile Belçika izledi.



Yaklaþýk 831 bin ile Polonya, 755 bin ile ABD, 684 bin ile Suudi Arabistan, 593 bin ile Norveç, 523 bin ile Avusturya ve 501 bin ile de Çin, en çok e-Vize alan diðer ülkeler oldu.



Söz konusu dönemde e-Vize kapsamýnda toplanan vize harcý 355 milyon 301 bin 877 dolar olurken, bu rakam sadece 2016'da 92 milyon 863 bin 508 dolar olarak gerçekleþti.



9 dilde hizmet veriyor



Sadece turizm ve iþ amaçlý seyahatler için kullanýlabilen e-Vize baþvurularý bireysel, aile (en az 2, en fazla 10 kiþi) ve grup (en az 10 en fazla 300) olarak yapýlabiliyor.



e-Vize baþvurusunun yapýldýðý www.evisa.gov.tr, Çinceden Hollandacaya kadar 9 dilde hizmet veriyor.



e-Vize için tamamý Atatürk Havalimaný'nda olmak üzere toplam 10 adet kiosk hizmet veriyor. Sýnýrlara gelen yabancýlar, bu kiosklar yardýmýyla e-Vize'lerini kredi ya da banka kartlarý ile de alabiliyor. Sistemin devreye alýndýðý günden bu yýlýn baþýna kadar toplam 204 bin 973 e-Vize, kiosklar sayesinde verildi.



3 dakika içinde iþlem tamam



Bireyler www.evisa.gov.tr üzerinden ortalama 3 dakika içinde e-Vize alabiliyor. Turizm ve ticaret amaçlý seyahatler için Türkiye vizesi, Dýþiþleri Bakanlýðýnýn yurt dýþý temsilcilikleri, hudut kapýlarý ve e-Vize Baþvuru Sistemi üzerinden ediniliyor.



Yurt dýþý temsilciliklerinde yapýlan vize baþvurularý tüm yabancýlara açýkken, hudut kapýlarý ve e-Vize sistemi üzerinden baþvurular ancak belirli ülke vatandaþlarý için gerekli bazý þartlarý yerine getirmeleri kaydýyla mümkün oluyor.



Baþvuru sahipleri, internet baðlantýsý olan her yerden ve her zaman kimlik, seyahat belgesi ve seyahat tarihlerine iliþkin alanlarý doldurmalarý ve vize harcýný online olarak ödemeleri þartýyla e-Vize alabiliyor.