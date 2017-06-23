F-16'lar Polonya Hava Kuvvetleri'nin iddiası
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun uçağını sıkıştıran F-16'ların Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait olduğu iddia edildi.
Polonya'da yayın yapan RMF FM'in ismini gizli tuttuğu kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Savunma Bakanlığı yetkilileriyle toplantı yapmak için Kaliningrad'a gittiği sırada Şoygu'nun uçağını taciz eden F-16'lar Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait.
Öte yandan olayla ilgili açıklama yapan Polonya Savunma Bakanlığı, F-16 pilotlarının eylemlerinin, uluslararası hava sahasında yabancı uçaklara refakat etmeye ilişkin NATO standartlarına uygun olduğunu savundu.
Dün Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun uçağı Kaliningrad'a doğru seyrettiği sırada NATO'ya bağlı F-16'lar, bakanın uçağına yaklaşma girişiminde bulunmuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.