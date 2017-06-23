F-16'lar Polonya Hava Kuvvetleri'nin iddiası

Polonya'da yayın yapan RMF FM'in ismini gizli tuttuğu kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Savunma Bakanlığı yetkilileriyle toplantı yapmak için Kaliningrad'a gittiği sırada Şoygu'nun uçağını taciz eden F-16'lar Polonya Hava Kuvvetleri'ne ait.



Öte yandan olayla ilgili açıklama yapan Polonya Savunma Bakanlığı, F-16 pilotlarının eylemlerinin, uluslararası hava sahasında yabancı uçaklara refakat etmeye ilişkin NATO standartlarına uygun olduğunu savundu.



Dün Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun uçağı Kaliningrad'a doğru seyrettiği sırada NATO'ya bağlı F-16'lar, bakanın uçağına yaklaşma girişiminde bulunmuştu.