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F-35'lerde sıkıntıların olduğu video paylaşıldı

İnternette dolaşıma sokulan bir video, Amerikan savaş uçaklarını kullanan pilotların kalkış sırasında başlarını tavan kısmına çarptığı, kimisinin ise çarpma sonucunda kasklarını düşürdüğünü gösteriyor. Video, F-35 uçaklarında kusurlara dikkat çekti.

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Medyada daha önce yeni nesil Amerikan savaş uçakları F-35'lerin pilot koltuğundaki eksikliklerine ve yakıt tanklarındaki arızalı detaylara dikkat çekilmişti.

Şimdi de Brezilyalı bir internet kullanıcısı, Twitter hesabından paylaştığı videoda, F-35'lerin kalkışı sırasında pilotların yaşadığı sıkıntılara dkkat çekti.

JR Vianney adlı kullanıcının video ile birlikte paylaştığı mesajda, "400 bin dolarlık kaskların (pilotun) başından nasıl sıyrıldığına bakınız" ifadeleri yer aldı.

​F-35'lerde kullanılan ve uçuşla ilgili kritik öneme sahip bilgileri gösteren kasklar olmadan uçaktaki pilot, gökyüzündeki durumu net olarak değerlendiremiyor.

F-35'LERİN SERT KALKIŞI MEDYANIN GÖZÜNDEN KAÇMADI

F-35'lerin sert kalkışı, batılı gazetecilerin dikkatlerini de üzerine topladı. Business Insider, gemiden kalkış yapmak için tasarlanan F-35'lerin bu nedenle halen kullanıma alınmadığını bildirdi.

Pentagon tarafından yapılan bir araştırmaya da değinen makale, F-35 pilotlarının uçaktan fırlatma işleminin ardından orta ve yüksek şiddetli baş ağrısından şikâyetçi oldukları hatırlatıldı.

F-35 savaş uçakları, yüksek maliyeti ve kullanımında meydana gelen teknik sorunlardan dolayı uzun süredir tartışmalara neden oluyor.

F-35 programı, Amerikalı vergi mükelleflerine 400 milyar dolara mal oldu.

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