F-35'lerde sıkıntıların olduğu video paylaşıldı

Medyada daha önce yeni nesil Amerikan savaş uçakları F-35'lerin pilot koltuğundaki eksikliklerine ve yakıt tanklarındaki arızalı detaylara dikkat çekilmişti.



Şimdi de Brezilyalı bir internet kullanıcısı, Twitter hesabından paylaştığı videoda, F-35'lerin kalkışı sırasında pilotların yaşadığı sıkıntılara dkkat çekti.



JR Vianney adlı kullanıcının video ile birlikte paylaştığı mesajda, "400 bin dolarlık kaskların (pilotun) başından nasıl sıyrıldığına bakınız" ifadeleri yer aldı.



​F-35'lerde kullanılan ve uçuşla ilgili kritik öneme sahip bilgileri gösteren kasklar olmadan uçaktaki pilot, gökyüzündeki durumu net olarak değerlendiremiyor.



F-35'LERİN SERT KALKIŞI MEDYANIN GÖZÜNDEN KAÇMADI



F-35'lerin sert kalkışı, batılı gazetecilerin dikkatlerini de üzerine topladı. Business Insider, gemiden kalkış yapmak için tasarlanan F-35'lerin bu nedenle halen kullanıma alınmadığını bildirdi.



Pentagon tarafından yapılan bir araştırmaya da değinen makale, F-35 pilotlarının uçaktan fırlatma işleminin ardından orta ve yüksek şiddetli baş ağrısından şikâyetçi oldukları hatırlatıldı.



F-35 savaş uçakları, yüksek maliyeti ve kullanımında meydana gelen teknik sorunlardan dolayı uzun süredir tartışmalara neden oluyor.



F-35 programı, Amerikalı vergi mükelleflerine 400 milyar dolara mal oldu.