Falcon 9 roketi 4 ay sonra hazır

Cumartesi günü California’daki Vandenberg üssünden fırlatılacak roketin Iridium adlı telekominikasyon şirketi için uydu taşıyacağı bildirildi.



Geçtiğimiz Eylül ayında meydana gelen kazada roketle birlikte İsrailli Spacecom firmasına ait 200 milyon Dolar değerinde bir uydu infilak etmişti.



Falcon 9’un ayrıca Uluslararası Uzay İstasyonu’na kargo taşımak için kullanılması planlanıyor.