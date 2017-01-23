Son Dakika Haberleri E-gazete 23Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

Ferhat Yenibertiz, THSF Yönetim Kurulu üyesi oldu

Eurasia Airshow CEO’su Ferhat Yenibertiz, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan Yenibertiz, kariyerine 2001’de uluslararası bir tekstil firmasında sistem geliştirme mühendisi olarak adım attı ve görevini daha sonra uluslararası satış müdürü olarak sürdürdü.

Yenibertiz 2009 ile 2012 yıllarında Türk Havayolları Teknik A.Ş’ de Strateji Planlama ve Projeler Şefi, 2012 ile 2014 yılları arasında Kurumsal İletişim Müdürü görevlerinde bulundu.

 2014 yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığı Kalite ve Stratejik Yönetim Daire Başkanlığı’na atanan Yenibertiz, 2014’den bu yana Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri Anonim Şirketi (HEAŞ) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütüyor. Yenibertiz, Ekim 2016’dan itibaren de Eurasia Airshow CEO’su olarak görev yapıyor.

Türkiye’de şova dayalı, uçuş gösterilerini de içeren tek havacılık fuarı EURASIA AIRSHOW,  25-28 Nisan 2018 tarihinde Antalya’da düzenlenecek.

EURASIA AIRSHOW ticari ve askeri havacılık sektöründe milyarlarca dolarlık bir iş hacmi ile önemli havacılık organizasyonları arasında yer almayı hedeflemekte.

Yaklaşık yüzde 70’i yurtdışı, yüzde 30’u yurtiçi olmak üzere tüm dünyadan  havacılık ve uzay sanayinin önemli oyuncuları EURASIA AIRSHOW’da bir araya gelecek.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür demeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya 5'ten büyüktür demeye devam edeceğiz

Ozan Tufan attı, capsler patladı

Ozan Tufan attı, capsler patladı

Akıllı telefonunuz nasıl hızlanır?

Akıllı telefonunuz nasıl hızlanır?

Emekliye 7 bin 500 lira ikramiye

Emekliye 7 bin 500 lira ikramiye

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA