Ferhat Yenibertiz, THSF Yönetim Kurulu üyesi oldu

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan Yenibertiz, kariyerine 2001’de uluslararası bir tekstil firmasında sistem geliştirme mühendisi olarak adım attı ve görevini daha sonra uluslararası satış müdürü olarak sürdürdü.



Yenibertiz 2009 ile 2012 yıllarında Türk Havayolları Teknik A.Ş’ de Strateji Planlama ve Projeler Şefi, 2012 ile 2014 yılları arasında Kurumsal İletişim Müdürü görevlerinde bulundu.



2014 yılında Savunma Sanayii Müsteşarlığı Kalite ve Stratejik Yönetim Daire Başkanlığı’na atanan Yenibertiz, 2014’den bu yana Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri Anonim Şirketi (HEAŞ) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütüyor. Yenibertiz, Ekim 2016’dan itibaren de Eurasia Airshow CEO’su olarak görev yapıyor.



Türkiye’de şova dayalı, uçuş gösterilerini de içeren tek havacılık fuarı EURASIA AIRSHOW, 25-28 Nisan 2018 tarihinde Antalya’da düzenlenecek.



EURASIA AIRSHOW ticari ve askeri havacılık sektöründe milyarlarca dolarlık bir iş hacmi ile önemli havacılık organizasyonları arasında yer almayı hedeflemekte.



Yaklaşık yüzde 70’i yurtdışı, yüzde 30’u yurtiçi olmak üzere tüm dünyadan havacılık ve uzay sanayinin önemli oyuncuları EURASIA AIRSHOW’da bir araya gelecek.