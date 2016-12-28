FETÖ operasyonunda sıra THY'ye geldi
Türkiye’nin hemen her kurumunda başlatılan FETÖ operasyonunda sıranın THY’ye geldiği öğrenildi.
AirTürkHaber’in edindiği bilgilere göre operasyon özellikle ABD’de eğitim gören ikinci pilotlar üzerinde yoğunlaşacak.
Bir süre önce Amerika’da pilotaj eğitimi alan Türk öğrenciler İstanbul’a dönüşlerinin ardından THY’de ikinci pilot olarak görev yapmaya başlamıştı.
THY’nin başlatacağı FETÖ operasyonunun Ocak ayında yaşanacağı ve başlayacak sezon içinse yeni adaylarla kadronun takviye edileceği AirTürkHaber’e gelen bilgiler arasında.
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