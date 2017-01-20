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Filipin Havayolları'nın A321 CXebu'da kuyruk sürttü

Filipin Havayolları’nın filosuna yeni kattığı A321 tipi uçağı Cebu’ya inişte kuyruk vurdu.

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20 Aralık günü Manila-Cebu seferini yapan A321-200 tipi uçağın Cebu’ya iniş esnasında piste kuyruk vurduğu rapor edildi.

Yaşan olay sonrasında uçağın taksiye devam ederek apronda park yerine ulaştığı belirtildi.

Yağılan incelemelerde uçağın kuyruk kısmında hasar oluştuğu rapor edilirken, A321’in burada bakıma alındığı açıklandı.

Uçağın havayolunun imalattan sonra ilk uçuşunu 11 Ekim 2016’da yaptığı ve Filipin Havayolları filosuna 25 Ekim tarihinde katıldığı öğrenildi.

20 Aralık’ta yaşanan olay sonrasına A321 tipi uçağın hala Cebu’da yerde beklediği bilgisi verildi.

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