FlightStats en dakik ve en geçleri açıkladı

Liste belirlenirken, şirketlerin uçuş verilerinin yanısıra, radar kayıtları, havalimanı verileri, Euro Kontrol ve FAA verileri dikkate alındı.



Dünyada en dakik havayolu Hollanda Kraliyet Havayolları KLM olurken, İspanyol Iberia, Japan All Nippon Airways, Katar Havayolları ve Avusturya Havayolları ilk beşte yer aldı.



Zamanında kalkış açısından en kötü karneye sahip havayolu ise İsrail’in milli havayolu El Al. El Al’i İzlandalı Icelandair, Air India, Philippine Airlines ve Asiana Airlines takip etti.



Zamanında kalkış açısından en kötü performans gösteren 10 havayolundan 7’sinin Asya bölgesinden çıkması dikkat çekerken, Asyalı havayollarının bu konuda epey gayret sarfetmesi gerektiği görülüyor.



ZAMANINDA KALKIŞ AÇISINDAN EN KÖTÜ 10 HAVAYOLU



Havayolu Gecikme oranı



1. El Al % 56



2. Icelandair % 41.05



3. Air India % 38.71



4. Philippine Airlines % 38.33



5. Asiana Airlines % 37.46



6. China Eastern Airlines % 35.8



7. Hong Kong Airlines % 33.42



8. Air China % 32.73



9. Korean Air % 31.74



10. Hainan Airlines % 30.3



EN DAKİK 10 HAVAYOLU



Havayolu Gecikme Oranı



1. KLM % 11.47



2. Iberia % 11.82



3. JAL % 12.2



4. Qatar Airways % 13.66



5. Austrian % 14.26



6. ANA % 14.46



7. Singapore Airlines % 14.55



8. Delta Air Lines % 14.83



9. TAM Linhas Aéreas % 14.93



10. Qantas % 15.7