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Frankfurt'ta 120 uçuş iptal

Almanya Egon alçak basınç cephesinin etkisi altına girerken, ülkede kar yağışı ve tipi yüzünden alarm verildi.

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Yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle Frankfurt Havalimanı’nda dün sabah 120 uçuş iptal edildi.

Havalimanında uçuşların düne oranla kısıtlı da olsa gerçekleştiği öğrenildi.

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