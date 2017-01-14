Frankfurt'ta 120 uçuş iptal
Almanya Egon alçak basınç cephesinin etkisi altına girerken, ülkede kar yağışı ve tipi yüzünden alarm verildi.
Yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle Frankfurt Havalimanı’nda dün sabah 120 uçuş iptal edildi.
Havalimanında uçuşların düne oranla kısıtlı da olsa gerçekleştiği öğrenildi.
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