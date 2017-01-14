Frankfurt'ta 120 uçuş iptal

ABD'li Cumhuriyetçi politikacıdan FETÖ uyarısı: Gülen iade edilmezse...

ABD'li Cumhuriyetçi politikacı ve eski Montana Eyaleti Valisi Denny Rehberg, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türkiye'nin kurumlarına kök salarak kontrolü ele almak için vatandaşlarına saldırmak da dahil her türlü yola başvurduğunu ve Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya çalıştığını vurguladı.