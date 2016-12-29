Fransız Charlie Hebdo Dergisi TU-154 ile dalga geçti
Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo’nun Karadeniz’e düşen Rus Tu-154 yolcularının resmettiği karikatürü tepki çekti.
Düşen uçakta, Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu'nun solistinin uzunca ‘a-a-a-a-a’ sesini çıkardığı karikatürdeki yazıda, “Kızıl Ordu Korosu’nun repertuvarı genişliyor” ifadesine yer verildi. Karikatür, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
Karadeniz’e düşen Rusya Savunma Bakanlığı’na ait Tu-154 yolcu uçağında Aleksandrov Kızıl Ordu Korosu'nun 64 üyesi bulunuyordu. Kızıl Ordu Korosu’nun üyeleri de diğer 28 yolcuyla birlikte hayatını kaybetti.
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