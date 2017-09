Funda Ocak'tan çevre açıklaması

Ocak çevre faaliyetleri konusunda bilgi verirken, yeni havaalanı projesin kapsamında Adana, Tokat ve Uşak Havalimanlarının da belge alamaya hak kazandığını belirtti.



Gürültü haritası tamamlanan havalimanı sayısının 40'a yükseltilmesi hedeflendiğini açıklayan Ocak, twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Bugün sayfamın değerli misafirlerine çevre ile ilgili faaliyetlerimiz hakkında bilgi sunmak istiyorum.Çünkü bu, çok önemsediğimiz bir konu.



"TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi"ni uygulayarak tüm alanlarda olduğu gibi çevresel faaliyetlerde de kaliteyi ön planda tutuyoruz.



Havalimanlarımızda çevre konusunda eğitimli, deneyimli personelimiz tarafından her yıl iç incelemeler yapılıyor.

Ayrıca, TSE tarafından çevre konusunda kalite standartlarımız her sene kontrol ediliyor, belirlenen eksiklikler süratle gideriliyor.



Uluslararası arenada örnek bir çalışma olarak kabul gören 'Yeşil Havaalanı Projesi' ni SGHM ile birlikte başarılı bir şekilde yürütüyoruz.



Proje kapsamında 42 havalimanımız gerekli koşulları yerine getirerek 'Yeşil Kuruluş Sertifikası' almış bulunuyor. Yeşil kuruluş sertifikalı havalimanımızın yanı sıra Adana, Tokat, Uşak Havalimanlarımız da "Yeşil Havalimanı" Belgesini hak etmiş durumda.



Tüm havalimanlarımızda 'Yeşil Havaalanı' Proje koordinesini yapmak amacıyla Çevre Sorumlusu personel görevlendirildi.

Projenin etkin bir şekilde yürütülmesi için SHGM tarafından havalimanlarımız her yıl sıkı bir denetimden geçiriliyor.



Tüm havalimanlarımızda çevre konusunda ulusal mevzuata uygunluğu sağlamak amacıyla çevre danışmanlık hizmeti alınıyor. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onaylı firmalarca çevresel denetimler yapılıp, sonuç raporları Genel Müdürlüğümüze sunuluyor.



Çevre duyarlılığı kapsamında TÜBİTAK-MAM ile ortaklaşa yapılan çalışmalar sonucunda 28 havalimanımızda gürültü haritaları hazırlandı.



2018 yılı itibariyle gürültü haritası tamamlanan havalimanı sayısının 40 a yükseltilmesi hedefleniyor.



Atatürk, Esenboğa, Antalya ve Adnan Menderes'te “Havaalanı Gürültü Ölçüm, İzleme, Kontrol Sistemleri” ile sürekli gürültü takibi yapılıyor.



Genel Müdürlüğümüzde TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve Yeşil Havalimanı Projesini takibi için dört çevre

Mühendisi görevlendirildi.



Çevre dostu bir kuruluş olmanın tüm gereklerini bugüne kadar özenle yerine getirdik, bundan böyle de bu duyarlılığımız devam edecek."