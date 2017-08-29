Funda Ocak'tan güvenlik yatırımı açıklaması

Ocak DHMİ'den önce güvenlik prensibinin hakim olduğunun altını çizerken, son 15 yılda güvenlik alanında büyük mesafeler alındığı belirtti.



İşte Funda Ocak tarafından yapılan o açıklama:



"DHMİ, 'önce güvenlik' prensibinin hakim olduğu havalimanı işletmeciliğinde uluslararası seviyede haklı bir şöhrete ulaşmış bulunuyor.Kuruluş olarak hem havalimanlarmızın korumasına son derece önem veriyoruz, hem de hava trafiği yönetiminde emniyeti ön planda tutuyoruz.



Son 15 yılda gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla bu alanda büyük mesafeler aldık. Fiziki ve teknolojik altyapımızı örnek bir düzeye yükselttik.Kuruluşumuzca yolcu güvenliği için her yıl milyonlarca TL yatırım yapılıyor, son teknoloji ürünü güvenlik cihazları sisteme dahil ediliyor.



Güvenlik cihazlarına yönelik teknolojideki gelişmeler dikkatle izleniyor, uygun olanların havalimanlarımıza kurulumu süratle sağlanıyor.15 Yıl önce X-ray, KapıTipi Metal Dedektörleri, Kamera Sistemleri, Kartlı Geçiş Kontrol Sistemleri gibi temel sistemler kullanılmaktaydı.



Günümüzde bunlara Patlayıcı Tespit Sistemleri, Çift Işınlı X-ray Cihazları, son teknoloji “Patlayıcı İz Dedektörleri” ilave edilmiştir.Uluslararası yolcu trafiğinin yoğun olduğu büyük havalimanlarımızda son teknoloji Vücut Tarayıcıları alımı ve kurulumu da gerçekleştirildi.



Ülkemiz için yeni bir uygulama olan söz konusu cihazların bazı havalimanlarımızda montaj işlemleri devam ediyor.

Bakanlığımız koordinesinde, Kabin Bagajları için son teknoloji Tomografi ve X-ray Tabanlı “Patlayıcı Tespit Sistemleri” temin edildi.Güvenlik yatırımlarında hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyoruz. 2014-2017 Güvenlik Teknoloji Toplam Yatırım tuarı 95.421.383,03 TL'yi buldu.



2012-2016 yılları arasında Özel Güvenlik Hizmet Alım Maliyetimiz ise 392.629.121 TL. İleri teknolojiyi takibe devam edeceğiz. Önce güvenlik!"