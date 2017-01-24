Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

Füze saldırısı iddiası ABD'yi karıştırdı

New York Times gazetesinin hackerlar tarafından ele geçirilen ‘@NYTvideo’ isimli Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Rusya’nın ABD’ye füze saldırısı gerçekleştireceği iddia edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Eline geçen her fırsatta gerçekte var olmayan ‘Rusya saldırganlığını’ bahane göstererek Avrupa’daki askeri varlığını artıran ABD için ‘elle tutulur bir sebep’ verdi. Gazetenin @NYTvideo hesabından dün paylaşılan bir mesaj, Washington’ın korkularını ‘gerçeğe dönüştürdü.’

Sabah saatlerinde hackerların eline geçtiği düşünülen hesaptan “SON DAKİKA: Vladimir Putin’in Rusya’nın ABD’ye füze saldırısı gerçekleştireceği yönünde bilgi sızdı” ifadeleri paylaşıldı. Mesaj daha sonra sabah 10.00 sularında da silindi.

Aynı hesaptan daha sonra yapılan açıklamada ise “Bu hesaptan daha önce bizim iznimiz dışında atılan tweetleri sildik. Konuyla ilgili inceleme gerçekleştiriyoruz” ifadelerine yer verildi.

HACKERLARDAN MESAJ

Öte yandan geçen ay ABD’li şarkıcı Britney Spears ve Bob Dylan’ın hesaplarını hackleyerek, şarkıcıların öldüğü yönünde tweet atan OurMine isimli hacker grubu NY TIMES’A bir mesaj gönderdi.

OurMine’dan gönderilen mesajda “OurMine’dan @nytvideo’ya mesaj: Sorunu nasıl düzeltebileceğinizi öğrenmek için bizle irtibat kurun” denildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Dünyada az gelişmiş ülkelere destekte 1. sıradayız

Erdoğan: Dünyada az gelişmiş ülkelere destekte 1. sıradayız

Hurdalıktan alıp eve getirdi ve...

Hurdalıktan alıp eve getirdi ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tanzanya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tanzanya'da

Diyarbakır'da ulaşıma doğalgazlı otobüs takviyesi

Diyarbakır'da ulaşıma doğalgazlı otobüs takviyesi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA