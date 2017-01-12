G.Afrika Devlet Başkanı, 'İsraili ziyaret etmeyin'

Zuma, Afrika Ulusal Kongresi Partisi'nin 105. kuruluş yıldönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Güney Afrika, Filistin halkının haklı davasına desteğini sürdürecektir" ifadesini kullandı.



BMGK'dan geçtiğimiz haftalarda çıkan Yahudi yerleşim birimlerinin durdurulması yönündeki karara işaret eden Zuma, BMGK'nın Batı Şeria ve Gazze'deki yahudi yerleşim yerlerinin hukuksuz olduğu yönündeki kararını olumlu karşıladığını belirtti.



Zuma, Güney Afrikalıların her zaman Filistin halkının yanında olduğunu belirterek, "Filistin bir gün amacına ulaşarak bağımsızlığına kavuşacaktır. Filistin halkları ile dayanışmamızın bir göstergesi olarak İsrail'i ziyaret etmeyin" diye konuştu.