Gine ile vizeler kalkıyor
Gine Cumhurbaşkanı Conde, Türkiye ile Gine arasındaki vizelerin kaldıracağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde Külliye'de ortak basın toplantısı düzenledi.
Conde, "Türkiye ile vizeleri kaldıracağız, iş.birliğini güçlendireceğiz" diye konuştu.
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