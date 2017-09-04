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G.Kore K.Kore'yekarşı tatbikat yaptı

Güney Kore ordusunun, Kuzey Kore'nin nükleer denemelerine cevaben balistik füzelerin yer aldığı bir tatbikat gerçekleştirdiği belirtildi.

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Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Kuzey Kore'nin nükleer denemelerine karşılık olarak harekete geçen Güney Koreli askerler bir tatbikat düzenledi.
Güney Kore ordusu, tatbikat sırasında Hyunmoo adlı balistik füzeleri kullandı.

F-15 savaş uçaklarının da katıldığı tatbikatta Japon Denizi'nde belirlenen hedefler vuruldu.

Kuzey Kore dün sabah uluslararası balistik füzeye monte edilebilen hidrojen bombası denediklerini açıklamıştı.

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