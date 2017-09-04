G.Kore K.Kore'yekarşı tatbikat yaptı

Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Kuzey Kore'nin nükleer denemelerine karşılık olarak harekete geçen Güney Koreli askerler bir tatbikat düzenledi.

Güney Kore ordusu, tatbikat sırasında Hyunmoo adlı balistik füzeleri kullandı.

F-15 savaş uçaklarının da katıldığı tatbikatta Japon Denizi'nde belirlenen hedefler vuruldu.

Kuzey Kore dün sabah uluslararası balistik füzeye monte edilebilen hidrojen bombası denediklerini açıklamıştı.