Goggle doğru haber uygulamasını başlattı

Yalan haber ve sahte bilgiler, küresel olarak uzman şirketler tarafından denetlenecek, ancak bir algoritmayla otoriter bilgi kaynağı olarak belirlenen yayın kuruluşlarına da projeye katılma imkanı sağlanıyor.



Google'ın denetimci listesine BBC, CNN, The Guardian, The New York Times ve daha 111 şirket şimdiden katıldı.



‘Fact check' hizmeti, tarayıcılarda aranan ve gazeteciler yahut uzman kuruluşlar tarafından denetlenen haberlerin yanında ‘Fact Check' yazısı ve bu nota ilişkin yorumların yayınlanmasını kapsıyor.



Öte yandan Google, konuya ilişkin açıklamasında doğrulama sisteminin her arama için ulaşılabilir olmadığını ve üstelik aynı arama ile ilgili çeşitli doğrulama kaynaklarının farklı sonuçlara varabileceğini vurguladı.



Açıklamada ayrıca hizmetin internet devi tarafından değil, dış şirketler tarafından verildiği, farklı yorumların ise haber hakkında daha net bir tablo ortaya koyabileceği ve bu sayede insanların kendi fikirleri çerçevesinde denetimi rahatlıkla analiz edebileceği vurgulandı.



Kullanıcılar ya da şirketlerin herhangi bir olayın yorumunu kabul etmemeleri halinde haberin doğru veya yalan haber olduğunu belirten kaynağa başvurabilecek ve sistemin bilinçli olarak yanıltma amacıyla kullanıldığı tespit edilirse Google, ihlal edenlere çeşitli yaptırımlar uygulayabilecek.