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Gökyüzünde droneler ABD bayrağı dalgalandırdı

Amerikan Futbolu Ligi’nin final maçı Super Bowl’da devre arasında sahneye çıkan Lady Gaga sahne performansı ile tabiri caizse sahada oynanan futbolu gölgede bıraktı.

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Politik mesajları ve sahne performansı ile sosyal medyanın en çok konuşulan ismi olan Gaga'nın şovunu ilgi çekici kılan bir başka detay ise gösteri ile eş zamanlı olarak ortaya çıkan gökyüzündeki şovdu.

Lady Gaga'nın performansına Intel'in 300 drone'u (İnsansız Hava Aracı) eşlik etti. Drone'ların ışıkları ile gökyüzünde ABD bayrağı yaratıldı.

Intel'in drone'larını özel kılan cihazların tek bir cihazmış gibi koordineli olarak hareket ettirilebilmesi.

Dün geceki şovda 300 drone'u ile beğeni toplayan şirket, benzer gösterilerde en fazla 10 bin drone'un bu şekilde kullanılabileceğinin altını çiziyor.

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