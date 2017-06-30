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Gulfstream ve Kaan Air 6 Temmuz'da imzaları atıyor

Bugüne kadar dünyanın öncü havacılık firmaları ile ortaklık yapan KAAN AIR, iş birlikteliklerine bir yenisini daha ekledi.

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Dünyanın teknolojik altyapı bakımından en gelişmiş iş jeti üreticilerinden, ABD'li General Dynamics'in iştiraki Gulfstream uçaklarının Türkiye Ticari Satışlar temsilcisi oldu.

Gulfstream ve Kaan Air imza için 6 Temmuz’da İstanbul’da masaya oturacak.

Başarı Holding bünyesinde 2000 yılında İstanbul’da kurulan Kaan Havacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2002 yılından itibaren, helikopter satışı, kiralama, VIP taşımacılık, hava taksi, havadan fotoğraf ve film çekim faaliyetlerinin dışında, devlet ve özel sektöre gerçekleştirdiği projelerle pazardaki varlığını koruyor.
 

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