Harwey Kasırgası uzaydan böyle göründü

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roskosmos), Twitter hesabında, Meteor-M 2 adlı uydunun, ABD’nin Texas Eyaleti’nde etkili olan Harvey kasırgasının 24-29 Ağustos günleri arasındaki hareketini yansıtan görüntüleri yayınladı.



Harvey kasabasının neden olduğu sellerde en az 30 kişi ölmüş, 13 binden fazla kişi kurtarılmıştı. Halen evleri su altına olan 20 bin kişi geçici sığınaklarda barınıyor.