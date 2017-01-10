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Havaalanında mahsur kaldılar

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimiz Pınar Karşıyaka ve Muratbey Uşak, yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan yoğun kar engeline takılıp yarın oynamaları gereken maçlar öncesi yurtdışına çıkamadı.

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İstanbul'da gün boyu mahsur kalan Karşıyaka ve İzmir'de bekleyen Uşak, FIBA Avrupa'ya başvurarak maçlarının ileri bir tarihe ertelenmesini talep etti.

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Fransa'da lider Le Mans'a konuk olacak Pınar Karşıyaka'nın bugün İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan sabah 08.00'da kalkması gereken uçağı, aktarma yapacakları İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki yoğun kar yağışı nedeniyle saat 10.00'da havalanabildi.

Pınar Karşıyaka kafilesini taşıyan uçak, karın şiddetini daha da artırması yüzünden İstanbul üzerinde 2 saatten fazla tur attı.

İstanbul'dan saat 11.00'de Fransa'ya gidecek uçağı kaçıran yeşil kırmızılılar, saat 13.00'te Atatürk Havalimanı'na inebildi.

Kafilenin biletleri saat 15.00'teki uçuşla değiştirildi ancak pistler kar nedeniyle tamamen kapandığı için uçak önce 19.00'a ertelendi ardından durum düzelmeyince iptal edildi.

Uşak'tan Almanya'daki Ewe Baskets Oldenburg deplasmanı için karayoluyla İzmir'e gelen Muratbey Uşak'ın saat 11.00'deki İzmir-İstanbul ve saat 15.00'teki İstanbul'dan Almanya uçuşları da tamamen iptal oldu.

Kafile, İzmir'den direkt Alman kentlerine uçan firmalarda da yer bulamadı. Gün boyu havalimanlarında bekleyen iki takım, ardından geceyi İstanbul ve İzmir'de geçiren iki takım, FIBA'nın kararını bekliyor.

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