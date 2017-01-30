Havaalanlarından ülkelerine geri gönderiliyorlar
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Uluslararası Refik el-Hariri Havaalanı'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 müslüman ülke vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklayan kararını uygulamaya başladığı bildirildi.
Lübnan Haber Ajansı NNA'ya göre, Havaalanında faaliyet gösteren havayolu şirketlerinin yönetimleri, Trump'ın kararının uygulanması yönünde talimat verdi.
Haberde ayrıca, 6 kişilik Suriyeli bir ailenin, ABD makamlarının ülkeye girişine izin vermemesi nedeniyle Katar Havayollarına ait bir uçakla Doha üzerinden Beyrut'a döndüğü belirtildi.
Dün de ABD'nin Georgia eyaletine gitmekte olan 3 kişilik Suriyeli bir aile ülkeye alınmayarak Beyrut'a gönderilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelişini askıya almış Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ise 90 gün boyunca ABD'ye girmelerini yasaklamıştı.
Haberde ayrıca, 6 kişilik Suriyeli bir ailenin, ABD makamlarının ülkeye girişine izin vermemesi nedeniyle Katar Havayollarına ait bir uçakla Doha üzerinden Beyrut'a döndüğü belirtildi.
Dün de ABD'nin Georgia eyaletine gitmekte olan 3 kişilik Suriyeli bir aile ülkeye alınmayarak Beyrut'a gönderilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelişini askıya almış Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ise 90 gün boyunca ABD'ye girmelerini yasaklamıştı.
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