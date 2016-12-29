Hava-İş, THY'nin tasarrufuna sıcak bakıyor

Türk Hava Yolları'nın (THY) çalışanlarına 2017 yılında yapmak için Hava-İş Sendikası ile anlaştığı yüzde 4+ 4'lük zammı donduralım talebine çalışanlar karar verecek.



SENDİKAYLA GÖRÜŞMELER BAŞLADI



Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Hava-İş Sendikasını ziyaret etti. Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal ile bir süre görüşen Ekşi, sendika yönetiminden çalışanlara 2017 yılında uygulanacak yüzde 4+4 zammı dondurmak istediklerini iletti. Sendika yönetimi ise teklifi üyelerine soracaklarını söyledi. Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal, THY yönetiminin tasarruf tedbirleri çerçevesinde yaptığı “2017'de zamları donduralım” yolundaki teklifine nasıl cevap vereceklerini açıkladı.



“ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ”



Bu sıkıntıların yaşandığı bir dönemde devletin zirvesinin aldığı kararı takdirle karşıladıklarını belirten Tatlıbal, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ülkede milli seferberlik ilan etti. Bu talep çok yerinde ve takdire şayandır. Ülkemiz gerçekten çok zor bir dönemden geçiyor. Biz de sendika olarak elimizi taşın altına koyarak THY'nin bu zor dönemi en az kayıpla atlatmasını istiyoruz. Bugün THY Genel Müdürü Bilal Ekşi sendikamızı ziyaret etti ve bize şirket olarak aldıkları tasarruf tedbirlerini anlattı. Bizden de 2016 Toplu İş Sözleşmesi'nde altına imza attığımız 2017 yılında uygulanacak yüzde 4+4 zammı dondurmamızı, şirketin 2017 yılı sonunda kar etmesi durumunda bu zamların çalışanlara enflasyon farkıyla beraber geri ödenmesini teklif ettiler. Allah nasip etsin inşallah, THY 2017'de durumu toparlasın ve kar etsin” diye konuştu.