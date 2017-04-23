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HAVAŞ'tan AHL'de 23 Nisan çocuk şenliği

Havaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki istasyonunda çocuk şenliği düzenledi.

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Havaş çalışanlarının çocuklarından oluşan ve yaşları 6 ile 11 arasında değişen 70’i aşkın çocuk, apron otobüsleriyle yapılan tur ile uçakları ve ekipmanları yakından görme imkanı buldu.

Turun ardından düzenlenen şenlikte; palyaço ve masal kahramanları ile yüz boyama, sosis balonlar, halat çekme, çuval yarışı etkinlikleriyle keyifli dakikalar geçiren çocuklara, uçaklar ve apron araçları ile resmedildikleri karikatürleri de armağan edildi.

Havaş Genel Müdürü Kürşad Koçak, “Dünyada çocuklara ait tek bayram olan ve Cumhuriyetimizin kuruluşunu simgeleyen 23 Nisan’ı en önemli değerimiz çalışanlarımız ve çocuklarıyla birlikte kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı bayramda, düzenlediğimiz şenlikle çocuklarımızın anne-babalarının mesleklerini yakından tanımalarını, havacılığa ilgi duymalarını ve keyifli bir gün geçirmelerini amaçladık. Şenliğimizdeki çocuklara yaşamlarında hep hatırlayacakları bir gün hediye ettiğimizi umuyorum. Geleceğimiz olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bir kez daha kutluyorum” dedi.

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