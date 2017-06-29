Havayollarıda siber tehdit altında

Sanal dünyada bitcoin ile yapılan transferler takip edilemiyor ve kimlik belirlenemiyor.



Siber güvenlik uzmanı Gerome Billois gelişmeler hakkında “Bu saldırının gerçekleşebilmesindeki en büyük neden hedef alınan şirketlerin işletim sistemi ve yazılımlarının güncellenmemiş olması. Muhtemelen bu yazılımlarda kapatılmamış güvenlik açıkları bulunuyordu” açıklaması yaptı.



Saldırının kaynağı henüz belirlenemedil. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilieri konunun araştırıldığını açıkladı ve fidyenin ödenmemesini istedi. Fidye ödense dahi dosyalara yeniden ulaşım sağlamanın garanti edilemeyeceği belirtiliyor.



Rus antivirüs firması Kaspersky’den yapılan analize göre saldırı yaklaşık 2000 şirketi vurdu. Etkilenen şirketlerin çoğu Ukrayna, Rusya ve Polonya’da bulunuyor.



Interpol de konuyla ilgili soruşturma başlattı. Virüs’ün geçtiğimiz ay “wannacry” adlı virüs ile aynı açıkları kullandığı ifade edildi.