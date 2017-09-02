Hawking'in teleskopları 15 radyo dalgası saptadı

Bilim insanlarına göre 3 milyar ışık yılı uzaktaki bir cüce galaksiden gelen bu dalgalar evrenin derinliklerindeki bir uygarlığın varlığına işaret ediyor olabilir.



Evrenin en büyük sırlarından biri olarak görülen hızlı radyo dalgaları (FRB), uzayın derinliklerinden Dünya'ya zaman zaman ulaşıyor ve birkaç milisaniye sürdükten sonra yok oluyor.



Bugüne kadar sadece 20 kadar FSB kaydedildi ve bunlardan yalnızca bir tanesi kendisini tekrar eden nitelikteydi.



Bu sinyal, Dünya'ya 3 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan ve FRB 121102 adı verilen bir noktadan geliyordu.



Bilim insanları henüz bu FRB'nin nasıl oluştuğunu saptayabilmiş değil, fakat saygın bilim dergisi New Scientist'te dün yayınlanan habere göre bir başka önemli keşfe imza atıldı.



Stephen Hawking'in kuruluşuna liderlik ettiği, Rus milyarder Yuri Milner'ın 100 milyon dolarlık finansmanıyla oluşturulan Breakthrough Initiative (Çığır İnisiyatifi) dünya çapında bir dizi teleskop ve uzay merkezini bir araya getirmişti.



ABD'nin uzayda zeki yaşam formu olup olmadığını araştıran ve sona eren SETI projesine benzetilen Breakthrough Initiative'a bağlı uzmanlar birkaç yıldır teleskopları FRB 121102'ye yönlendirmiş durumdaydı.



FRB'lerin saptanması gökyüzündeki küçük bir alana odaklanmayı gerektiriyor. Derginin haberine göre FRB 121102'nin yer aldığı bölgeden 15 FRB daha kaydedildi.



Harvard Üniversitesi'nden Avi Loeb kaydedilen son dalgaların, öncekilerden daha yüksek frekansta olduğunu vurguladı.



Aynı üniversiteden Peter Williams da "Bu dalgaların nasıl oluştuğuna dair henüz tatmin edici bir açıklama yapabilen birini görmedim" dedi.



FRB'lerin göktaşlarıyla pulsarların çarpışmasıyla oluştuğunu iddia eden uzmanlar var.



Bununla birlikte sinyallerin belirli bir düzen içinde Dünya'ya ulaştığı saptanırsa, bir başka galaksiden insanlığa mesaj gönderildiğini savunanların tezi güçlenecek.

