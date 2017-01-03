Hindistan 4 bin km mesafeli füze denedi
Hindistan'ın 4 bin kilometre mesafeye fırlatma kapasitesine sahip ve 1 ton ağırlığındaki Agni-IV güdümlü füzesini denediği açıklandı.
Hindistan'ın 4 bin kilometre mesafeye fırlatma kapasitesine sahip ve 1 ton ağırlığındaki Agni-IV güdümlü füzesini denediği açıklandı.
Ajans, DRDO yetkililerinin, füzenin hem lazer yönlendirmesine hem de kendiliğinden yönelime olanak veren iki basamaklı bir isabet donanımına sahip olduğunu belirttiğini aktardı.
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