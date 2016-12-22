Hindistan'da uçaklara atýk cezasý kesilecek

Yerel mahkemenin kararý, uçaklarýn Delhi kentindeki yerleþim yerleri üzerinde dýþký býrakmasýna karþý baþlatýlan imza kampanyasýnýn ardýndan geldi.



Hindistan'da insanlar son yýllarda artan bir þekilde üzerlerine gökyüzünden insan dýþkýsý düþmesinden þikayet ediyorlardý.



Uçaklarýn dýþký tanklarý normalde özel bir bölmede saklanýyor ve uçaklar yere indikten sonra boþaltýlýyor.



Ancak uluslararasý havacýlýk yetkilileri bazen bu bölmelerin havada sýzýntý yapabildiðini kabul ediyor.



Hindistan'daki mahkeme, havacýlýk düzenleyicilerinden uçaklarýn iniþ, kalkýþ ve yerleþim yerleri üzerinden uçuþlarý sýrasýnda dýþký boþaltmamalarý konusunda teminat istedi.



Ülkedeki çevre mahkemesi olan Ulusal Yeþil Mahkeme, havalimaný yetkililerinin uçaklara sürpriz baskýnlar yaparak dýþký haznelerinin havada boþaltýlýp boþaltýlmadýðýnýn denetlenmesini talep etti.