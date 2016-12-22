Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

AIRSTAR

  1. Haberler
  2. AirStar

Hindistan'da uçaklara atýk cezasý kesilecek

Hindistan'da yerleþim yerlerinin üzerinden uçarken tuvaletlerindeki dýþkýlarý býrakan uçaklara 50 bin Hint rupisi (yaklaþýk 2,500 TL) ceza kesilecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yerel mahkemenin kararý, uçaklarýn Delhi kentindeki yerleþim yerleri üzerinde dýþký býrakmasýna karþý baþlatýlan imza kampanyasýnýn ardýndan geldi.

Hindistan'da insanlar son yýllarda artan bir þekilde üzerlerine gökyüzünden insan dýþkýsý düþmesinden þikayet ediyorlardý.

Uçaklarýn dýþký tanklarý normalde özel bir bölmede saklanýyor ve uçaklar yere indikten sonra boþaltýlýyor.

Ancak uluslararasý havacýlýk yetkilileri bazen bu bölmelerin havada sýzýntý yapabildiðini kabul ediyor.

Hindistan'daki mahkeme, havacýlýk düzenleyicilerinden uçaklarýn iniþ, kalkýþ ve yerleþim yerleri üzerinden uçuþlarý sýrasýnda dýþký boþaltmamalarý konusunda teminat istedi.

Ülkedeki çevre mahkemesi olan Ulusal Yeþil Mahkeme, havalimaný yetkililerinin uçaklara sürpriz baskýnlar yaparak dýþký haznelerinin havada boþaltýlýp boþaltýlmadýðýnýn denetlenmesini talep etti.

DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN

Bu yazýya ilk siz yorum yapýn.

Yorumlar

Yorumlarýnýzý kendi özgün iradenizle yayýnlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylý ve doðrudan sorumluluðu tek baþýnýza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallarý ve Kullaným Koþullarý'ný kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.

  • Lütfen birþeyler yazýnýz. Yorum alaný boþ býrakýlamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrasý yayýnlanacaktýr.
  • Mesajlarýnýz size hukiki sorumluluk doðurur.
  • Bir hata oluþtu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Atýþ poligonunda intihar giriþimi

Atýþ poligonunda intihar giriþimi

Cumhurbaþkaný Erdoðan Þžehitlere Saygý Maçý'nda

Cumhurbaþkaný Erdoðan Þžehitlere Saygý Maçý'nda

Rýdvan Dilmen annesini kaybetti

Rýdvan Dilmen annesini kaybetti

Avrasya Tüneli'nden geçiþler baþladý

Avrasya Tüneli'nden geçiþler baþladý

En Çok Okunanlar

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA