Hintli lise öğrencisinin minik uydusu uzayda
Dünyanın en küçük uydusu olduğuna inanılan, Hintli lise öğrencisi Rifath Shaarook'un üç boyutlu yazıcıyla yaptığı uydu dün NASA tesisinden uzaya fırlatıldı.
64 gram ağırlığındaki, karbon fiberden yapılan cihaz, geçen ay NASA’nın genç mucitler için düzenlediği Cubes in Space yarışmasını kazanmıştı.
Sharook "Sıfırdan tasarladığım uyduda dünyanın magnetosferini ölçecek 8 alıcısı var. Asıl zorluk, uzaya gidecek 64 gram ağırlığında bir cihaz tasarlamaktı" dedi.
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