Iberia Airlines'in Atlantic hattında yeni hizmeti

International Aviation Group (IAG) bünyesinde yer alan İspanyol Iberia, Atlantik hattın da premium ekonomi servisi sunmaya başladı.



Şirket yeni premium ekonomi kabinine sahip ilk Airbus A340-600 uçağını seyahat acentelerine ve medyaya tanıttı.



Yeni kabinler uçağa Iberia Maintenance şirketine Madrid’deki hangarlarında monte edildi. Bu yaz havayolu filosundaki 5 adet A340-600 uçağını daha premium ekonomi kabiniyle donatacak.



Iberia Ticaret Başkanı Marco Sansavini, ABD, Kolombiya, Meksika, Şili, Arjantin gibi uzun menzilli uçuşlarda daha konforlu uçmak için daha fazla para ödemeye istekli müşterileri olduğunu, yeni premium ekonomi sınıfının bu yolculara hizmet vereceğini kaydetti.



Premium ekonomi hizmeti önümüzdeki ay şikago, New York ve Bogota hattında, Haziran ayından itibaren Madrid- Meksika, Madrid-Miami hatlarında, Ağustos ayında ise Madrid-Boston hattında başlayacak.



Iberia, 2018’den itibaren teslim almaya başlayacağı Airbus A350-900 uçaklarında premium ekonomi kabini de bulunacak.