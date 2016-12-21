İGA, ISO 14001 belgesini alan ilk şirket oldu

İstanbul Yeni Havalimanı’nın inşasını ve sonrasında 25 yıl süreyle işletmesini üstlenen İGA, 2016 yılı sona ermeden bir ilke daha imza attı.



Aylar süren hummalı bir çalışma programı sonucundaİGA, Türkiye’de havacılık sektöründe ve diğer karşılaştırmalı sektörlerde yenilenen ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’ni almaya hak kazanan ilk ve tek şirket oldu.



Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu (ISO) tarafından her beş yılda bir yenilenen ISO 14001:2015Çevre Yönetim Sistemi Belgesi, Türkiye’de Türk Standartları Enstitüsü tarafından Ocak 2016’da yayınlandı.



İstanbul Yeni Havalimanı’nda Ağustos 2016’da İGA Çevre ve Sürdürülebilirlik Direktörlüğü’nün önderliğinde başlayan çalışmaları, saha uygulamaları izleyerek süreç başlatıldı.



22 bin 500 kişilik İGA Ailesinin tamamını hedefleyen çalışma programı sonucunda denetim aşamasına gelindi. Uluslararası bağımsız denetim, çevre, sağlık ve risk önleme şirketi Bureau Veritas ekibinin İstanbul Yeni Havalimanı’ndayürüttüğü titiz incelemeler başarıyla tamamlandıktan sonra, İGA belgeyi almaya hak kazandı.



İGA Havalimanları İnşaatı CEO’su Yusuf Akçayoğlu, şöyle konuştu; “İGA olarak dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı projesinin sorumluluğunu üstlendik. İstanbul Yeni Havalimanı, Türkiye’nin pek çok alanda öncü olmasına da aldığı ödül ve belgelerle vesile oluyor. Biz de sektörümüzde ‘ilk’leri hayata geçirmek için büyük bir motivasyonla çalışıyoruz. Çok kısa bir süre önce güncellenmiş olmasına rağmen,yoğunbir program ve tüm İGA Ailesinin özverili çalışmaları sonucunda yenilenen ISO 14001:2015standardı ile Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’ni almaya hak kazandık. Biz ilk günden itibaren bu konuya verdiğimiz en üst seviyedeki destek ve duyarlılığımızla çevre ve sürdürülebilirlik temellerini sağlam bir şekilde yapılandırdık. Bugün deİstanbul Yeni Havalimanına Yeni Standart kazandırmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Belgeyi Havacılık ve karşılaştırmalı sektörlerde Türkiye’dealmış olan ilk firma olmayı başararak Çevre Yönetim Sistemimizi taçlandırdık.2016’nın son günlerinde elde ettiğimiz bu başarıyla, 2017’ye çok daha heyecanlı bir başlangıç yapacağız. Önümüzdeki yıllarda da ‘ilk’lere imza atmaya ve ülkemizi gururlandırmaya devam edeceğiz”.