ÝGA Ýcra Kurulu Baþkaný Keskin'den açýklamalar

AA Finans Masasý'na konuk olan ÝGA Havalimaný Ýþletmesi Ýcra Kurulu Baþkaný Hüseyin Keskin, Ýstanbul Yeni Havalimaný çalýþmalarýnýn þu anda vaat edilen takvim içerisinde sürdüðünü ve herhangi bir aksaklýk olmadýðýný belirtti.



Keskin, "Ýnþallah vaktinde Ýstanbulumuza, Türkiyemize ve bütün havacýlýk camiasýna bu havalimanýný kavuþturacaðýz. Biz de buna riayet edip, iþletme tarafý olarak bütün ajandamýzý, iþ planlarýmýzý buna göre ayarladýk. Ýnþaat tarafý da bu þekilde. Büyük bir gayretle ve hýzla odaklanarak çalýþmalarýmýza devam ediyoruz." diye konuþtu.



Yeni Havalimaný'na taþýnma sürecine iliþkin soru üzerine Keskin, "Bununla ilgili Devlet Hava Meydanlarý Ýþletmesi, Türk Hava Yollarý ve sektörün diðer paydaþlarýyla görüþüyoruz. Taþýnma iþlemi dünyada 'big bang' olarak tarif edilen þekilde bir günde gerçekleþtirilecek. Söz gelimi Ýstanbul'un batýsýna ve kuzeyine olan trafiði belki bir müddet durduracaðýz. Çünkü havalimaný içinde bulunan araçlarýn geniþlikleri, süratleri günlük hayattakinden biraz farklý. Ayrýca havalimaný özel bir yer olduðu için bu teçhizatlar belki havadan emniyet güçlerinin desteðiyle taþýnacak. Dolayýsýyla taþýnma bir günde olacak." ifadelerini kullandý.



"Herhangi bir ortaklýk düþünmüyoruz"



Kiralama bedellerinin Ýstanbul Yeni Havalimaný açýlmadan önce DHMÝ tarafýndan yayýmlanacak olan en son Kamu Özel Ýþbirliði (KÖÝ) ücret tarifesi baz alýnarak hazýrlanacaðýný ve DHMÝ'nin onayý sonrasýnda havayolu þirketleri ile paylaþýlacaðýný ifade eden Keskin, kiralama bedellerinin mevcut tarifeye paralel olmakla birlikte þirketlerin talep ve beklentilerine göre de þekilleneceðini söyledi.



"Havalimanýnýn iþletmesiyle ilgili yurt içi ve yurt dýþý firmalardan hizmet alýmý ya da ortaklýk düþünüyor musunuz?" þeklindeki soru üzerine Keskin, þunlarý kaydetti:



"Yeni havalimanýmýz, ihalenin ardýndan DHMÝ ile imzaladýðýmýz uygulama sözleþmesinde tarif edildiði üzere, 25 yýl boyunca ÝGA Havalimaný Ýþletmesi AÞ tarafýndan iþletilecek. Buranýn iþletmesiyle ilgili herhangi bir ortaklýk düþünmüyoruz. Ýþletmeyle alakalý bazý hizmet alýmlarýmýz oldu. Kopenhag ve Seul Incheon havalimanlarýyla iþletme danýþmanlýðý noktasýnda yaptýðýmýz iþ birliðimiz gayet verimli bir biçimde sürüyor. Dolayýsýyla havalimanýmýzýn iþletmesine iliþkin Türkiye içinden ya da dýþýndan, herhangi bir ortaklýk ya da hizmet alýmý düþünmüyoruz. Bu konudaki duruþumuz net olduðundan, bugüne kadar bize resmi bir ortaklýk teklif de gelmedi."