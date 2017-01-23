İGA'nın bayrağını Nanga Parbat Dağı’na dikecek

Dünyadaki 8000 metreyi aşan 14 adet dağın zirvesine çıkıştan oluşan 14x8000 projesi ile Tunç Fındık, Türk ve İGA bayraklarını bu tırmanışlarda zirve ile buluşturacak.



Türkiye’yi sivil havacılığın zirvesine taşımaya hazırlanan İstanbul Yeni Havalimanı, milli dağcı ve profesyonel tırmanıcı Tunç Fındık’a 8 bin metre üzeri tırmanışlarında ana sponsor oldu.



Dünyada bu yükseklik üzerindeki dağlara tırmanan az sayıda dağcıdan biri olan Tunç Fındık, bugüne kadar dünyanın 8000 metreyi aşan en yüksek 14 dağından 10’una tırmanışını başarıyla tamamladı.



Ünlü dağcı, Pakistan ve Nepal’deki dört dağda zirveye ulaşmayı hedeflerken yanında İGA bayrağını götürmeye hazırlanıyor.



Dünyanın en yüksek dağı Everest’e iki kere çıkan ilk Türk olan ve tırmandığı 10 adet 8000’lik dağ ile en çok 8000’liğe çıkan tek Türk olan Fındık, her dağcının hayali olan “14x8000 Tırmanış Projesi”ni tamamladığında, ‘Sekizbinlik’ olarak bilinen dağların zirvelerine başarıyla ulaşan Türkiye’de ilk, dünyada ise 34’üncü kişi olacak.



Aynı sezonda art arda 8 bin metre üzeri 2 tırmanış yapacak ilk Türk dağcı olmaya hazırlanan Tunç Fındık’ın başarılarıyla gururlandıklarını söyleyen İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin: “Havalimanımız tamamlandığında dünyanın sıfırdan yapılmış en büyük havalimanı olacak ve Türkiye’nin adını sivil havacılıkta zirveye taşıyacak. İlham verici hikayesi ile bizi gururlandıran Tunç Fındık ile bu açıdan aynı hayali paylaşıyoruz. Kendisini bu ortak hayalin peşinde dünyanın en yüksek zirvelerine tırmanan ilk Türk sporcu olma yolculuğunda desteklemekten mutluluk duyuyoruz. İGA bayrağı dünyanın en yüksek dağlarının zirvelerinde dalgalanırken, biz de İstanbul’umuzu yeni havalimanımızla buluşturmak için sabırsızlanıyor ve çalışmalarımıza devam ediyoruz.” diye konuştu.



Dağcı Tunç Fındık ise şunları söyledi: “25 yıldır sürdürdüğüm dağ yolculuğumda 1000’i aşkın tırmanış yaptım. Türkiye’de ve yurt dışında pek çok parkuru ilk kez tırmanan dağcılardan biri olma hedeflerimi gerçekleştirdim. Hep en yükseği hedefledim ve ilkleri hayata geçirerek bir Türk dağcının neler yapabileceğini göstermeye çalıştım. İstanbul Yeni Havalimanı ile bir araya geldiğimde bu heyecanımı onların da paylaştığını görmekten büyük gurur duydum. Ülkemizi başarıyla temsil edecek ve Türkiye’nin adını zirvelerde yaşatacak olan bu büyük projenin beni desteklemesiyle daha da güç bularak 14X8000 hedefine ulaşan ilk Türk sporcu olmak istiyorum.”



Tunç Fındık, 13 Ekim – 16 Kasım 2016 tarihlerinde Nepal’de 7130 metrelik Himlung Himal Dağında antrenman tırmanışı yaptı ve bu dağın zirvesine ulaşan ilk Türk sporcusu olarak İGA bayrağını zirveye çıkarttı.



Tecrübeli dağcı ardından, 14X8000 hedefi dahilinde Mayıs 2017’de Pakistan’daki 8047 metrelik Broad Peak dağına, ardından da Temmuz 2017’de ise 8068 m.’lik Gasherbrum1 Dağı’na tırmanacak.



Fındık, 2018 yılının Nisan ve Mayıs aylarında Nepal’de bulunan 8091 metrelik Annapurna’ya, ardından Temmuz ayında Pakistan’da bulunan 8125 metre yüksekliğindeki Nanga Parbat Dağı’na tırmanarak 14x8000 projesi dahilindeki zirve tırmanışlarını tamamlayacak.