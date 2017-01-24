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Iğdır Havaalanı sis nedeniyle 4. günde de kapalı

Iğdır'da etkili olan yoğun sis sebebiyle tüm uçak seferleri iptal edildi.

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Hava Meydanları İşletmesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Doğu Anadolu'da 4 gündür yaşanan sisin etkisini artırıp görüş mesafesini 50 metreye düşürmesi yüzünden Iğdır Havalimanı'ndan yapılması planlanan seferler gerçekleştirilemedi.

Sis dolayısıyla İstanbul Atatürk Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı ile Iğdır arasında yapılacak iç hat seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği ve bu seferlerin sisin etkisini kaybetmesi halinde gerçekleştirilebileceği belirtildi.

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