Iğdır Havaalanı sis nedeniyle 4. günde de kapalı
Iğdır'da etkili olan yoğun sis sebebiyle tüm uçak seferleri iptal edildi.
Hava Meydanları İşletmesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Doğu Anadolu'da 4 gündür yaşanan sisin etkisini artırıp görüş mesafesini 50 metreye düşürmesi yüzünden Iğdır Havalimanı'ndan yapılması planlanan seferler gerçekleştirilemedi.
Sis dolayısıyla İstanbul Atatürk Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı ile Iğdır arasında yapılacak iç hat seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği ve bu seferlerin sisin etkisini kaybetmesi halinde gerçekleştirilebileceği belirtildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.