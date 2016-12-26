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Iğdır ve Erzincan'da da uçak seferleri yapılamıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Iğdır ve Erzincan'da uçak seferleri yapılamayacak.

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün başlayıp gece etkisini artıran ve devam eden kar yağışı nedeniyle, Iğdır Havalimanı'ndan yapılması planlanan tüm iç hat seferlerinde aksama yaşandı.

Kar yağışı dolayısıyla İstanbul Atatürk Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı ile Iğdır arasındaki uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.

Ayrıca İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 07.30'da yapılması planlanan TK-2654 sefer sayılı uçuş ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 07.15'de yapılması planlanan PC-208 sefer sayılı uçak seferi Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle yapılamadı.

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