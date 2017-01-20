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Iğdır ve Konya uçuşlarına sis engel oldu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini artıran kış şartları nedeniyle Iğdır'da uçak seferleri iptal edildi.

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, dünden beri devam eden yoğun sis nedeniyle, Iğdır Havalimanı'ndan yapılması planlanan tüm iç hat seferlerinde aksama yaşandı.

Yoğun sis dolayısıyla İstanbul Atatürk Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanı ile Iğdır arasındaki uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.

Konya’da da uçuşlar iptal

Konya'da etkili olan yoğun sis hava ve karayolu ulaşımını olumsuz etkiledi. Yapılan açıklamada sabaha kadar olan uçak seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Konya kent merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Yapılan açıklamada, sis nedeniyle görüş mesafesinin iyice düşmesi nedeniyle sabah 08.30'a kadar uçuşlar iptal edildi.

Ayrıca yolcuların uçuşlarla ilgili son bilgileri Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Konya Havalimanı'nın internet sitesinden takip etmelerini istendi.

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