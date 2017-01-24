İlk F-35 savaş uçağımız 2019'da gelecek

NTV yayınında savunma sanayi projelerine ilişkin soruları yanıtlayan Demir'e F-35 projesinde beklenen takvim soruldu.



Türkiye'nin F-35 projesi kapsamında aynı zamanda bir iş yükü olduğunu ve uçağın orta gövdesinin bazı bölümlerinin Türkiye'de üretildiğini hatırlattı ve F-35'in kademe kademe gelişen bir uçak olduğunu ve Türkiye'nin bu çerçevede bir planlama yaptığını söyledi.



'2019'da ilk uçağımızı görmüş olacağız'



Demir, "30 kadar siparişimiz şu anda planlanmış durumda, onların teslim tarihleri belli ama her bir uçağın da teknoloji seviyesinin biraz farklı olduğunu görüyoruz, hem fiyatta hem teknolojide ufak tefek farklılıklar var" dedi.



Demir, "Biz ona göre bir optimum plan takip ettik. İnşallah 2019'da ilk uçağımızı görmüş olacağız" diye konuştu.



Başbakan Binali Yıldırım geçen yıl kasım ayında yaptığı açıklamada Savunma Sanayi İcra Kurulu toplantısında F-35 uçaklarının ilk partisinin 2021 yerine 2018'de Türkiye'ye gelmesi konusunda karar aldıklarını açıklamıştı.