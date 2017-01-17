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İngilizler Amiral Kuznetsov'u bekliyor

İngiliz Telegraph gazetesi, İngiliz donanmasının, Suriye'den Rusya'ya dönerken İskoçya açıklarından geçmesi beklenen Rus uçak gemisine eşlik etmeye hazırlandığını yazdı.

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Telegraph'ın haberine göre, İngiliz gemileri ve denizaltıları NATO'daki müttefiklerinin yardımıyla Rus gemilerinin hareketlerini dikkatli bir biçimde izliyor.

İngiliz Kraliyet Donanması'ndan kaynaklar Telegraph'a demeçlerinde, 'Rus gemilerinin, İskoçya'nın kuzeyinde bir hayli faal olan Rus denizaltılarına göre hafif bir endişe kaynağı olduğunu' söyledi.

Gazetenin haberinde Kraliyet Donanması'na ait gemilerin gelecek haftalarda İngiltere yakınlarından geçecek Amiral Kuznetsov'a eşlik etmek için beklemede olduğu kaydedildi.

Rusya'nın tek uçak gemisi olan Amiral Kuznetsov'un terörist gruplara yönelik operasyonlara katılması için gönderildiği Suriye'den geri çekilmesine karar verilmişti.

Bu adım, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'deki Rus güçlerini azaltma kararı doğrultusunda atılmıştı.

Suriye, Amiral Kuznetsov'un gerçek savaş koşullarında kullanıldığı ilk yer olmuştu.

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