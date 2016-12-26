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İngiltere ve Fransa'dan İnsansız Savaş Uçağı anlaşması

İngiltere ve Fransa, İnsansız Savaş Uçağı geliştirmeye yönelik anlaşmayı 16 Aralık 2016 tarihinde Paris'te imzaladı.

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İlk çalışmaları 2010 yılında başlatılan Geleceğin Muharebe Hava Sistemi (Future Combat Air System - FCAS) Programı'nın 2014 yılında başlanılan ikinci aşaması olan Yapılabilirlik Safhası tamamlanarak Tam Gösterim Safhası'na geçiliyor.

İngiltere Savunma Tedarik Bakanı Harriett Baldwin ile Fransa Savunma Bakanı Laurent Collet-Billon arasında imzalanan anlaşmaya göre FCAS Programı'nın Tam Gösterim Safhası 2017 yılı sonuna kadar başlatılacak.

Yaklaşık 2 milyar Avro bütçeli bu aşamada 2025 yılına kadar iki adet insansız savaş uçağı geliştirilecek, takip eden 5-10 yıllık süreçte ise bu uçaklarla test ve değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Fransa önderliğindeki Neuron ile İngiltere'nin yürüttüğü Taranis teknoloji gösterim projelerinde önemli seviyede başarı elde edildi.

Bu iki projede sağlanan yaklaşık 10 yıllık tecrübe ve bilgi birikimi sayesinde, bu projelerin ana yürütücüsü olan Dassault/Fransa ve BAE/İngiltere firmalarının liderliğinde, İngiltere ve Fransa Devletleri tarafından Geleceğin Muharebe Hava Sistemi (Future Combat Air System - FCAS) Programı başlatıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Hammond tarafından Temmuz 2014 ayında yapılan açıklamada; FCAS Programının başlangıçta (Yapılabilirlik Safhası) başka ülkelerin katılımına açık olmayacağı ancak, ileri safhalarda diğer ülkelerin de programa katılabileceği ifade edilmişti.

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