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İngiltere'yi karıştıran cisim 3 saat gözlemlendi

UFO'ya benzeyen ve ateş aldığı gözlemlenen gök cismi; Mark Emmins isimli İngiliz vatandaşı tarafından, İngiltere saatiyle dün öğleden sonra 1'de gözlemlendi.

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Habere göre, oval köşelere sahip obje, saat 4 sularına kadar İngiliz havasahasında bir süre dolaştıktan sonra aniden kayboldu.

Aynı anda Emmins'in arkadaşı Tyrone Osborne, ateşli UFO'yu görüntüleyerek The Express gazetesiyle paylaştı.

Bu paylaşımın ardından Mark Emmins sosyal medyada konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ikinci kez bir UFO'ya şahit oldum. Komşum Tyrone da buna şahit oldu. Garip cisim birkaç saatlik hareketin ardından, birden ortadan kayboldu. Elimizde fotoğraflar mevcut."

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